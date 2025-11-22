Житель Петербурга бросил дымовую шашку в бизнес-центре из-за невыплаты зарплаты

В Петербурге силовики задержали офисного работника, бросившего дымовую шашку и распылившего баллончик в помещении.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все случилось накануне в бизнес-центре на проспекте Юрия Гагарина. Установлено, что 28-летний молодой человек из-за невыплаты ему заработной платы распылил в помещении офиса слезоточивое вещество из газового баллона, после чего бросил туда дымовую шашку. Он был задержан прибывшими полицейскими.

На месте происшествия изъяты пять баллонов с перцовым газом и дымовая шашка. В больницу обратились трое менеджеров компании с диагнозами "токсическое действие слезоточивым газом". После оказания помощи всех отправили домой на амбулаторное лечение.

Пострадавшие уже подали заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.