Ноябрьские снег с дождем сказались на работе аэропорта Екатеринбурга

Обрушившаяся на Екатеринбург непогода повлияла на работу местного аэропорта Кольцово.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, несколько часов над аэродромом продолжаются мокрый снег и замерзающий дождь.

"Аэродромная служба постоянно ведет очистку и противообледенительную обработку взлетно-посадочной полосы и аэродрома. Тем не менее, экипажи нескольких самолетов, направлявшихся в Кольцово, приняли решение переждать непогоду на запасных аэродромах", - говорится в сообщении.

В Кольцово просят пассажиров следить за расписанием и статусом рейсов по онлайн-табло на сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что ноябрь 2025 года в Свердловской области будет достаточно теплым, а после ноябрьской оттепели в Екатеринбурге резко похолодает.