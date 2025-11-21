Три четверти россиян недовольны планировкой и отделкой своего жилья

Почти три четверти россиян (72%) недовольны своим нынешним жильем, таковы данные исследования застройщика "ПИК", проведенного в городах-миллионниках. Чаще всего граждане жалуются на планировку и отделку недвижимости.

Респонденты рассказали о жилье своей мечты. 41% хотели бы заехать в квартиру с готовой отделкой, только 29% предпочтут сделать ремонт и дизайн по собственному проекту, поэтому квартиру хотят получить в состоянии черновой или чистовой отделки.

Если выбирать планировку, то 40% предпочтут так называемую "умную планировку от застройщика" с мастер-спальней, каждый четвертый хотел бы получить возможность самостоятельно спланировать помещения, 24% выберут "классическую планировку", передает Telegram-канал "Кровавая барыня".