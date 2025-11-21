В Прикамье женщина выманивала деньги у моряка дальнего плавания на несуществующего ребенка

В Прикамье перед судом предстанет женщина, которая под предлогом содержания несуществующей дочери выманила у мужчины более 800 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Следственным отделом ОМВД России "Краснокамский" завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 35-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемая в течение трех лет систематически выманивала деньги у своего 47-летнего возлюбленного, который работает моряком дальнего плавания и часто находится в длительных командировках. Женщина просила у него финансовую помощь, ссылаясь на наличие у них совместной дочери, а затем на ее болезнь. В действительности ребенка у женщины не было.

Мужчина, доверяя возлюбленной, регулярно переводил ей деньги, пока обвиняемая не сообщила о желании разорвать отношения. Когда мужчина решил обратиться в суд для установления отцовства, в ходе разбирательства выяснилось, что дочери не существует, а свидетельство о рождении женщина нашла и скачала в интернете. После этого потерпевший написал заявление в полицию.

Причиненный материальный ущерб составил 835 тысяч рублей. Полученные деньги злоумышленница тратила на личные нужды. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.