65% россиян не имеют сбережений на случай потери работы - опрос

65% россиян не имеют сбережений на случай потери основного дохода – это максимальный показатель за последние почти четыре года, таковы данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу Центрального банка.

Есть некоторый денежный запас, "который позволит продержаться какое-то время", у 31% опрошенных, передает РБК.

Также выяснилось, что россияне без сбережений оценивают наблюдаемую инфляцию чуть выше, чем те, у кого есть некоторый запас денег.

В октябре глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что высокая инфляция – это, по сути, несправедливый налог, который больше всего бьет по гражданам с небольшими доходами и без накоплений.

"Для людей, у которых нет доходов от сбережений ... принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах ...Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных", - заявляла Набиуллина.