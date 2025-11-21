ВС РФ начали бои за Красный Лиман

Подразделениям ВС РФ удалось прорваться на окраины Красного Лимана на севере ДНР, и можно считать, что бои за город уже начались. Об этом пишут военкоры и телеграм-каналы.

Александр Коц отмечает, что Масляковка, об освобождении которой накануне сообщило Минобороны РФ, непосредственно примыкает к Красному Лиману с востока и является его пригородом. Также освобождены Ставки к северу от города и Новоселовка к северо-западу. Российской армии удалось охватить Красный Лиман с востока по линии Кировск – Ямполь, причем серьезных оборонительных позиций на этом направлении у противника нет. Также контроль над Ямполем позволяет обезопасить тылы и фланги российских подразделений, занимающих Платоновку на подступах к Северску с северо-запада. Это осложнит задачу украинскому командованию по переброске в Северск подкреплений, ведь сообщение между Северском и Красным Лиманом перерезано.

Как пишет канал "Осведомитель", российским военным удалось зайти на восточные окраины Красного Лимана и будто бы установить контроль над частью важных улиц. При этом "Военная хроника" подчеркивает, что город будет освободить непросто. Он представляет из себя район, насыщенный укрепленными позициями.

Красный Лиман был освобожден российской армией в конце мая 2022 года, но 1 октября того же года город был оставлен.