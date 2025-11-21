Захарова назвала "неблагодарным делом" комментировать утечки о мирном плане США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что комментировать утечки о мирном плане США по урегулированию украинского кризиса, которые появились в СМИ, является неблагодарным делом.

Представитель МИД сообщила, что официально Россия не получала никаких планов США по Украине.

"Будет какая-то официальная информация, будут переданы по соответствующим каналам материалы - мы всегда открыто проводим", - цитирует Захарову РИА Новости.

Также о том, что Москва официально не получала информации о плане США по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, предметного обсуждения пунктов плана не было.

По сообщениям западных СМИ, США ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до 27 ноября.