Марат Хуснуллин вручил Владимиру Мазуру диплом за реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Томской области

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил губернатору Томской области Владимиру Мазуру диплом за эффективное информационное сопровождение национального проекта.

Награждение лучших дорожных команд регионов, достигших высоких показателей в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом, состоялось в рамках "Транспортной недели " в Москве.

«Текущий год во многом знаковый, это время подведения предварительных итогов первого года реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За десять месяцев в стране построено, реконструировано и отремонтировано порядка 13 тысяч км дорог, уложено более 174 миллиона квадратных метров асфальта. Все эти результаты были бы невозможны без постоянного внимания к вопросам отрасли со стороны Президента, председателя Правительства, а также без работы региональных команд. Сегодня на Транспортной неделе отметили субъекты, достигшие наилучших показателей. Хочу поздравить Томскую область с получением награды. Уже сегодня регион практически полностью выполнил план по укладке верхних слоев дорожной одежды на региональной и местной дорожной сети. Также в субъекте уделяют особое внимание вопросу обеспечения безопасности дорожного движения: в 2025 году более чем на 31 процент сократилось количество погибших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Оценку работы в дорожной отрасли регионов проводили по нескольким критериям: достижение показателей эффективности реализации программ дорожной деятельности; исполнительская и финансовая дисциплина; качество реализации объектов, а также организация информационного сопровождения и системы общественного контроля.

По результатам Томская область была отмечена дипломом Правительства РФ за эффективное информационное сопровождение национального проекта.

«В этом году мы в Томской области отремонтировали по нацпроекту 160 километров дорог. Это такие важные и сложные объекты, как Томск – Каргала – Колпашево, Могильный Мыс – Парабель – Каргасок, Мельниково – Кожевниково – Изовка, Каргала – Бакчар, Первомайское – Орехово и, конечно, улицы и проспекты Томской агломерации. Для повышения безопасности на дорогах построили свыше 24 километров линий освещения в Кривошеинском, Первомайском, Кожевниковском, Колпашевском, Верхнекетском районах. Новые установки Правительства и Минтранса берём в работу», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур. И поблагодарил Марата Хуснуллина, Правительство РФ и Минтранс России за поддержку Томской области.

Информацию о ходе дорожных ремонтно-строительных работ можно получить на сайте администрации региона; в госпабликах официального сообщества «Дороги Томской области» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»; обладминистрации: «Одноклассники» и «ВКонтакте»; регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи; «Томскавтодора», «Областного ДРСУ».

Напомним, что продолжаются совместные медиапроекты ГАИ РФ по Томской области с Радио России и Радио «Сибирь»: «Правила дорог», «Безопасный вираж», «Маршрут построен», «Катафот» (семейная программа), «Зачетка» (для иностранных студентов, в рамках которых идет популяризация правил дорожного движения, просвещение подрастающего поколения. Цель проектов - достичь снижения количества аварий и травматизма на дорогах.