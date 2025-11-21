Замминистра ЖКХ РФ Алексей Ересько: "Опыт Тюменской области можно рекомендовать другим регионам"

В Тюменскую область прибыл с рабочим визитом замминистра ЖКХ РФ Алексей Ересько. Первым объектом посещения стали крупнейшие в регионе Метелевские водоочистные сооружения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 2018 года благодаря заключенному концессионному соглашению ведется поэтапная реконструкция объекта. Специалисты "Тюмень Водоканал": внедрили автоматизированную подачу реагентов, для тонкой настройки очистки воды, добавили новые технологии углевания, подщелачивания, деманганации воды, чтобы сохранять качество при сезонных изменениях реки, построили дополнительный резервуар чистой воды на 8 000 кубометров, который позволил сохранять равномерную подачу воды в город, модернизировали насосную станцию.

Сегодня завершается реконструкция смесителей и отстойников.

"В Тюмени удачный опыт реализации концессионного соглашения. Концессионер, эффективно взаимодействуя с городскими и областными властями, проводит модернизацию всего оборудования, поддерживает нормальное качество сетей и даже развивает их для подключения новых абонентов. Установлено достаточно современное оборудование. И это действительно хороший опыт, который наверняка можно транслировать на многие субъекты Российской Федерации", - прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов сообщил, что строится и реконструируется колоссальное количество объектов.

"Мы не ставим простых задач – все проекты сложные. Сейчас Тюменская агломерация подключается к городской системе. В ближайшее время водоканал приступит к работе в еще 16 муниципальных образованиях региона", - заявил Перевалов.