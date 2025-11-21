В Дубае на авиасалоне разбился индийский истребитель

Во время демонстрационного полета на Дубайском авиасалоне (Dubai Air Show-25) истребитель Tejas ВВС Индии потерпел крушение. Судя по кадрам, снятым зрителями, самолет, исполняя фигуру пилотажа, разбился о землю на большой скорости. По предварительным данным, пилот катапультироваться не успел.

Tejas – многоцелевой истребитель поколения 4+, производится индийской государственной корпорацией HAL (Hindustan Aeronautics Limited), крупнейшим авиастроительным предприятием страны.

Семейство Tejas включает одноместные варианты истребителей для ВВС и ВМС, а также двухместные учебные варианты для каждого вида вооруженных сил. На вооружении ВС Индии самолеты находятся с 2015 года. Двигатели для истребителей поставляются из США.