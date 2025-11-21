Глава Югры высказался о национализации "Корпорации СТС"

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время своей первой пресс-конференции в статусе главы региона высказался о национализации активов "Корпорации СТС"".

"Вы задали важный, непростой вопрос о судьбе активов "Корпорации СТС"". Они перешли в федеральную собственность. Главным из активов является "ЮТЭК-РС". Также компания – учредитель "Югры-экологии". Мы внимательно следили за процессом (национализации). Второй этап – дальнейшая судьба, она может быть разной. Мы готовы к любому исходу событий", - сказал Кухарук.

Сегодня юрлица продолжают работу, люди трудятся.

"Это лишь смена бюджета. Предприятия выполняют свои обязательства", - сказал Руслан Кухарук.