21 Ноября 2025
Общество Москва Курская область
Фото: Накануне.RU

Московскую недвижимость, купленную на деньги из курского бюджета, выставили на торги

Недвижимость в Москве, приобретенная некогда Корпорацией развития Курской области, выставлена на торги, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Речь идет о 1,1 тыс. кв. метров в одном из столичных бизнес-центров на Варшавском шоссе, а также пяти парковочных местах.

"О том, что все это добро мошенническим путём было выведено из собственности региона и передано печально известной Корпорации развития, узнал в первые месяцы работы в регионе. После нашего обращения СУ УМВД возбудило уголовное дело о незаконном выводе помещений из казны. В июне они были возвращены в собственность Курской области", - сообщил глава региона.

По словам Хинштейна, сейчас главная задача – продать недвижимость как можно дороже, потому что "необходимости в ней у региона нет, в отличие от дополнительных средств".

"Вырученные от продажи деньги мы направим на ремонт парка имени 1 мая в самом сердце Курска: на его запущенное состояние постоянно слышу справедливые нарекания от жителей", - сообщил губернатор.

В августе 2025 года Хинштейн сообщал, что Корпорация развития Курской области будет упразднена. Этот институт развития появился в регионе при предыдущих губернаторах. Предшественник Хинштейна Алексей Смирнов после отставки стал фигурантом уголовного дела, в нем же появляются фамилии представителей Корпорации развития, деятельностью которой занимаются правоохранительные органы.

Теги: недвижимость, коррупция, александр хинштейн


