Общество Приволжский ФО В России Оренбургская область
Фото: МЧС России / скриншот видео

Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Ростехнадзор определил причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году, среди них – неверные проектные решения и нарушения при строительстве защитного сооружения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, среди основных причин аварии названы неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья; допущенные нарушения при строительстве дамб; неточности прогноза весеннего половодья; ненадлежащая организация работ по подготовке Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод; несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска привлечено к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ.

Напомним, весной 2024 года Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением: были затоплены тысячи домов, эвакуированы тысячи жителей. Особенно сильно пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд рублей. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд рублей.

В мае мэр города Василий Козупица заявлял, что дамба будет отремонтирована до наступления зимы. В июле мэр написал заявление об отставке – после встречи с губернатором Денисом Паслером. До этого он говорил, что не собирается увольняться, поскольку уйти в отставку во время затопления будет "не по-человечески, не по-государственному". Чиновник сказал, что самым эмоционально сложным для него моментом во время паводка стала акция протеста орчан, недовольных бездействием власти.

