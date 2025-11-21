В Пермском крае могут отменить запрет на использование беспилотных воздушных судов

В Пермском крае планируют изменить правила использования беспилотников. Соответствующий проект опубликован на сайте правительства Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, вводится уведомительный порядок полетов. Владельцы дронов должны будут заранее информировать полицию и Единую дежурно-диспетчерскую службу о предстоящем полете. Сообщать нужно будет тип беспилотника, время и место запуска, район полетов и их продолжительность. Уведомление необходимо направлять не менее чем за час до начала полетов.

Также новым указом предлагается отменить действующий запрет на использование беспилотников на территории Пермского края, который был установлен 19 июня 2023 года. Важно отметить, что этот запрет касался только частных пользователей дронов и не распространялся на государственные структуры.