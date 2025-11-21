Глава Югры назвал ключевую экономическую отрасль "тюменской матрёшки"

Югра будет сотрудничать с Тюменской областью и Ямалом в различных сферах. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил во время своей первой пресс-конференции в статусе главы региона.

Губернатор отметил, что три региона являются родными друг для друга, и главное тут – люди, это – основа экономики. Ключевая экономическая отрасль сотрудничества – энергетика. Важными сферами являются образование – подготовка кадров для различных отраслей, а также транспорт.

"Серьёзная основа заложена предшественниками, первопроходцами", - сказал Кухарук.