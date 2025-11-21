Глава Омского района работает на площадке Всероссийского форума "Малая Родина - сила России"

Глава Омского района Геннадий Долматов принимает участие в III Всероссийском форуме «Малая Родина — сила России», работа которого началась в Тюмени 20 ноября. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Форум является востребованной площадкой для диалога и обмена опытом между муниципальными образованиями страны. Центральная тема дискуссий в этом году — «Урбанистика и архитектура: создавая будущее».

Выступая на пленарной части Форума, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева акцентировала внимание на том, что комплексный подход, объединяющий экспертный диалог и накопленный опыт, способствует повышению качества жизни населения и обеспечивает устойчивое развитие территорий.

Сейчас в Тюменской области проходят региональные дни III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».

"Участвуем вместе с главой Тюкалинского района Иваном Куцевичем от Омской области", - сообщил Геннадий Долматов.

Организатором региональных дней выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Представленные успешные практики и инициативы лягут в основу программы III форума «Малая Родина – сила России», который пройдет в апреле 2026 года по поручению Президента России Владимира Путина.

«Я надеюсь, что лучший опыт коллег вы сможете применить в своих муниципальных образованиях на благо нашей страны и жителей конкретных муниципалитетов. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы людей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», — отметил Евгений Грачев, заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике.

"Это полезное мероприятие для всей Сибири. Главы и руководители получат полезный опыт и вдохновение для того, чтобы сделать наш регион лучше", - отметил Геннадий Долматов.