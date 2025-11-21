50% работающих россиян рассчитывают на премию по итогам года

Каждый второй работающий россиянин рассчитывает на 13-ю зарплату или премию по итогам года. В 2024 году таких тоже было много – 52%.

Нет надежд по получение годового бонуса у 41% респондентов, а каждый одиннадцатый (9%) затруднился с прогнозом, сообщает сервис SuperJob, проводивший опрос.

Оказалось, что на перспективу получения годового бонуса оптимистичнее смотрят мужчины и молодежь. Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывает каждый второй (50%), тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 44%.

Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц — 62%.

Также россияне поделились планами на эти деньги: 17% потратят их на отпуск и путешествие, 15% закроют кредиты и выплатят долги. 14% израсходуют деньги на нужды семьи, по 8% на текущие расходы и ремонт. 7% респондентов отложат премию в сбережения.