21 Ноября 2025
Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Астраханской области предложили сразу закладывать в госконтракты сумму "на хищения"

В Астраханской области предложили заложить в бюджет 10% на возможные хищения подрядчиками при исполнении госконтрактов.

Предложение внёс депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев. Ироничная инициатива прозвучала во время рассмотрения проекта закона о бюджете на 2026 г.

Дунаев привел примеры, как в новостях периодически сообщается, что при строительстве социально значимых и инженерных объектов крадут миллионы.

"Да что говорить, „Октябрь“ строят уже лет 10, и уже четыре уголовных дела. Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: „Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют“. Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?" — заявил парламентарий.

Спикер облдумы Игорь Мартынов ответил на это, что всегда найдутся люди, нарушающие закон. По словам политика, "хорошо, что правоохранительные структуры работают", потому что было бы хуже, если бы существовала обратная ситуация, пишет "Ъ".

Напомним, в 2023 году теперь уже экс-губернатор Югры Наталья Комарова откровенно ответила на призыв заставить подрядчиков соблюдать стройки строительства социально важных объектов. Она назвала переделку проектно-сметной документации "игрой", в которой "все в доле".

