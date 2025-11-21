21 Ноября 2025
в россии
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловского МВД посетил ОВД Первоуральска для решения проблемных вопросов

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков посетил отдел полиции Первоуральска, где подвел итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике нарушений за 10 месяцев 2025 года.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, с 20 августа коллектив первоуральского гарнизона возглавляет полковник полиции Еркин Ертысбаев. Площадь территории обслуживания ОВД составляет 2053,8 квадратных километров, численность населения – 143 тысячи 51 человек. В структуру подразделения входят три пункта полиции с дислокацией в поселках Билимбай, Новоуткинск и Динас.

Полицейские ОВД Первоуральска(2025)|Фото: В.Н. Горелых

По данным полковника Горелых, некомплект составляет 29,2%. В рейтинговой таблице подразделение занимает только 31-е место. В результате принятых профилактических мер оперативная обстановка характеризуется снижением числа поставленных на учет преступлений (-13,5%; 1182), в том числе категории тяжкие и особо тяжкие (-14,4%; 421). Удалось снизить "кривую" числа дистанционных мошенничеств (-13,5%; 231), больше раскрыто преступлений данной направленности (+31,6%; 25).

Полицейские ОВД Первоуральска(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Имеется положительная тенденция в организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет (+37,5%; с 24 до 33). Возросла эффективность работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+6,0%; 233), в том числе по фактам сбыта наркотиков (+12,3%; 173). Раскрыто 116 (+8,4%) наркопреступлений, в том числе 55 (+44,7%) фактов реализации запрещенных веществ. Меньше стало криминальных эпизодов, допущенных лицами, ранее имевшими проблемы с законом (-22,1%; 359).

Вместе с тем, в Первоуральске имеется и ряд проблемных вопросов. Так, недостаточные меры были приняты по профилактике ЧП с участием подростков (+90,6%; 61), в том числе тяжких и особо тяжких (с 7 до 22), на улице (с 6 до 21), в смешанной группе (с 3 до 17). Не может не тревожить и обстановка с аварийностью на дорогах. Возросло количество ДТП (+17,9%; 79), число погибших (+55,6%; 14). Не удалось сократить число аварий по вине водителей в состоянии опьянения (+200,0%; 12), снизить детский дорожно-транспортный травматизм (+22,2%; 11).

Александр Мешков и Еркин Ертысбаев в ОВД Первоуральска(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"По всем негативным моментам генерал Мешков заслушал руководителей соответствующих подразделений и установил конкретные сроки для устранения имеющихся недостатков. В рамках состоявшегося выезда начальник главного управления уделил важное внимание и состоянию дел в сфере материально-технического обеспечения личного состава, ознакомился с условиями несения службы в дежурной части, куда в первую очередь обращаются за помощью в трудную минуту потерпевшие от действий представителей криминалитета граждане. Также Александр Мешков взял на личный контроль ситуацию с ремонтом здания отдела полиции, на что требуется порядка 25 млн рублей", - отметил Валерий Горелых.

Теги: Мешков, визит, ОВД, полиция, Первоуральск


