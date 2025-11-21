В Екатеринбурге обнаружили гигантскую свалку из более 100 тысяч шин

В Екатеринбурге обнаружили огромную свалку, на которой находятся десятки тысяч шин. Теперь ее ликвидируют.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о стихийной свалке отработанных шин на улице Чехова. Выяснилось, что несанкционированное размещение отходов находится на территории свердловского филиала ОАО "РЖД". По предварительной оценке, на площадке скопилось более 100 тысяч единиц старой резины.

Как отметили в мэрии, владельцу участка уже направлено предписание о вывозе шин в течение 30 дней. Если он не сможет выполнить это требование, следующим шагом станет подача судебного иска.

"Расходы на уборку взыщем с виновника образования свалки. На протяжении нескольких лет нерадивый подрядчик не отправлял покрышки на переработку, а выбрасывал их на полосу отвода железной дороги", - заявил глава администрации Железнодорожного района Виталий Першин.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года в Екатеринбурге ликвидировали более 580 несанкционированных свалок.