Экспертиза подтвердила вменяемость Шляфмана, заочно осужденного за убийство Талькова

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Валерия Шляфмана, осужденного за убийство певца Игоря Талькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

"Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось", - говорится в документе.

В апреле в Санкт-Петербурге был вынесен заочный приговор Валерию Шляфману – его признали виновным в убийстве Талькова в 1991 году. Шляфмана, который в то время был концертным директором артиста, приговорили к 13 годам колонии общего режима за убийство и покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

В ходе судебного процесса установлено, что 6 октября 1991 года между концертным директором певца Игоря Талькова - Валерием Шляфманом и представителем одного из артистов – Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте, который перерос в потасовку в коридоре. Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте.

В начале 1992 года Валерий Шляфман выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле, где находится до настоящего времени. Он находится в международном розыске.