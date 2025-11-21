21 Ноября 2025
Экономика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Городские депутаты обсудили параметры бюджета Калуги на 2026 год

Накануне под председательством Константина Сотскова состоялось заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике городской Думы Калуги.

Депутаты рассмотрели в первом чтении бюджет Калуги на 2026 год. В рамках первого чтения рассматриваются основные параметры бюджета и источники финансирования.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Общий объем доходов бюджета Калуги в 2026 год планируется в размере 23 млрд. 36,9 млн. рублей. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета прогнозируются в размере 10 млрд. 362 млн. рублей. Основные источники финансирования муниципального бюджета: налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  налогообложения и земельный налог, а также доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности.   Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 550,4 млн. рублей.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Безвозмездные поступления ожидаются в сумме 12 млрд. 674,9 млн. рублей.

Общий объем расходов – 22 млрд. 954,9 млн. рублей. Проект бюджета полностью сбалансирован, в 2026 году планируется профицит в размере 82 млн. рублей.

«Управлением финансов и всеми структурными подразделениями администрации города проведена большая работа. Бюджет сбалансирован и сохранил социальную направленность. По сравнению с прошлым годом произошло некоторое увеличение доходной части за счёт налоговых поступлений. 28 ноября бюджет будет рассмотрен в ходе публичных слушаниях, а затем на заседаниях комитетов Думы во втором чтении», – прокомментировал председатель комитета Константин Сотсков.

