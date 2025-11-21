В Славянске-на-Кубани два человека госпитализированы из-за падения обломков БПЛА

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Они были госпитализированы.

Также в городе семь домовладений получили повреждения крыш, окон и дверей, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"В Славянском районе из-за атаки беспилотников 21 ноября отменили занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский. Также рекомендовано отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования", - говорится в сообщении оперштаба.

Повреждения от падения беспилотников есть и в Красноармейском районе, там пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.