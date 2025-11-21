СК: Посторонний предмет стал причиной схода поезда с рельсов в Иркутской области

Посторонний предмет мог стать причиной схода поезда с рельсов в Иркутской области. Предварительно, его оставили на железнодорожных путях работники, осуществлявшие их ремонт, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

ЧП произошло в пятницу, 21 ноября, в 1.15 (20.15 мск четверга) на железнодорожной станции Облепиха. Опрокинулись локомотив и вагоны, груженые углем. Пострадавших нет. Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба".