Шнуров решил штрафами компенсировать низкий заработок

Певец Сергей Шнуров нашёл способ компенсировать возможные потери заработка из-за небольшого количества новогодних выступлений.

Пока что на предновогодний сезон заказов у певца мало – лишь три. Компенсировать потенциальные потери Шнуров решил через введение различных штрафов для устроителей своих выступлений.

Штраф в $5-10 тыс. грозит организаторам за любое из следующих событий: перелёт с пересадкой или "дешёвыми авиалиниями", технические проблемы, мешающие проведению концерта, несоблюдение мер противодействия коронавирусу, назойливое поведение персонала – если кто-то захочет взять у певца автограф или сфотографироваться с ним, а также за профессиональную съёмку концерта без согласования. Чуть меньше, $2 тыс., придётся заплатить за то, что кейтеринг будет хуже, нежели требуется, пишет Mash.