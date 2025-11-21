Впервые в Тюменской области успешно проведена уникальная хирургическая операция

Впервые в Тюменской области успешно проведена уникальная хирургическая операция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Мужчина 52 лет наблюдался в поликлинике с доброкачественным новообразованием в почке. Его беспокоили периодические боли в пояснице слева. Ранее выявленная киста почки росла, вызывая нарушение оттока мочи и угрозу снижения функции почки.

Хирургическое удаление кисты в данном случае было невозможно из-за расположения кисты внутри почки. Вмешательство могло привести к потере органа.

Урологи МСЧ "Нефтяник" приняли решение помочь пациенту, выполнив уникальную операцию на почке, описанную и продемонстрированную членом-корреспондентом РАН, профессором А.Г. Мартовым.

"Суть метода заключается в создании сообщения между полостью кисты и чашечно-лоханочной системой почки. Мы изучали КТ-снимки, архитектонику почки, чтобы свести к минимуму определенные риски травмирования сосудов почки. Операция прошла в штатном режиме", - сообщил врач-уролог, заведующий отделением урологии №2 клиники "Нефтяник" Владимир Новоселов.

Благодаря профессионализму тюменских медиков функция почки восстановлена, пациент чувствует значительное облегчение симптомов, на вторые сутки выписан и вернулся домой.