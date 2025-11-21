"АвтоВАЗ" собирается проиндексировать стоимость своей продукции

"АвтоВАЗ" будет индексировать цены на автомобили Lada в связи с ростом реальность себестоимости машин, сообщил глава концерна Максим Соколов.

"Последняя индексация у нас была почти год назад, менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно - импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью", - цитирует Соколова ТАСС.

Отметим, что в январе 2025 года "АвтоВАЗ" индексировал стоимость Lada Granta и Niva Legend. В среднем цены на модели Lada изменились на 1,8%.