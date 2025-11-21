Овечкин сделал хет-трик в матче НХЛ против "Монреаля"

Российский спортсмен Александр Овечкин сделал хет‑трик в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон Кэпиталз" обыграли на выезде "Монреаль Канадиенс" со счётом 8:4. Для Овечкина это уже 982-ая, 983-ая и 984-ая шайба за карьеру в НХЛ с учётом встреч плей-офф.

В нынешнем сезоне у российского форварда в активе 10 шайб и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.

Отставание Овечкина от легендарного Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 32 шайбы (984 против 1016).