Депутат Аксененко: Заморозка средств при покупке жилья поможет бороться с аферистами

В Госдуме предложили механизм, призванный обезопасить пенсионеров от мошеннических сделок с недвижимостью.

Идея, изначально озвученная лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, предполагает заморозку денег покупателя на специальном счете сроком на 30 дней после продажи квартиры. Как пояснил зампредкомитета Госдумы по строительству Александр Аксененко, такая мера позволит решить проблему с оспариванием сделок.

"Обычно психологическое воздействие на человека не длится так долго. В течение недели либо сам пенсионер, либо его родные понимают, что что-то не так, и успевают обратиться в полицию", — отметил парламентарий. В этом случае при "откате" сделки продавец не останется и без денег, и без крыши над головой.

При этом Аксененко признал, что у подхода есть недостаток — невозможность срочно получить деньги в экстренной ситуации (например, на лечение). Для таких случаев, по его мнению, можно предусмотреть возможность мгновенного расчета по обоюдному согласию, сообщают "Известия".

Ранее Российская гильдия риелторов создала штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам.