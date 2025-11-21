Герасимов заявил о взятии под контроль Купянска в Харьковской области

В ходе визита на командный пункт группировки "Запад" президенту России Владимиру Путину были доложены успехи российских войск на харьковском направлении.

По информации пресс-службы Кремля, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль города Купянска и более 80% территории Волчанска. Командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев добавил, что военные также заняли Ямполь и Петропавловку, установили контроль над Масликовкой и продолжают наступление в направлении Красного Лимана.

Глава государства заявил о необходимости предоставить украинским военным возможность сдаться в плен. По словам Герасимова, условия для этого созданы, однако солдаты ВСУ часто лишены такой возможности из-за угроз расстрела со стороны собственного командования.

Ранее ВС РФ начали бои за Северск, расположенный на северо-западе ДНР. Об этом пишут многие военкоры.