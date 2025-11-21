Госдума приняла закон о повышении НДС с 20% до 22%

С 2026 года в России произойдет повышение основной ставки налога на добавленную стоимость.

Соответствующий проект закона был окончательно одобрен Госдумой в третьем чтении. Согласно ему, с 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с нынешних 20% до 22%. При этом для социально значимой категории товаров, куда входят основные продукты питания, лекарства, детские и учебные товары, сохранится льготная ставка в 10%. Также останется без изменений освобождение от НДС для российского программного обеспечения.

Поправки также затронут малый и средний бизнес: будет поэтапно снижен порог годового дохода, при превышении которого компании на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС. Лимит снизят с текущих 60 млн руб. до 20 млн в 2026 году, 15 млн — в 2027-м и 10 млн руб. — в 2028-м.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС бесследно не пройдет.