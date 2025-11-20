20 Ноября 2025
Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин вручил губернатору Костромской области Сергею Ситникову диплом за успехи региона в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках традиционной «Транспортной недели» в столице подвели итоги работы регионов страны в части модернизации дорожной сферы.

«Хочу отметить, что команда Костромской области системно работает, четкое исполнение. На сегодняшнюю дату уже 100-процентное освоение программы этого года. Большие молодцы! Спасибо!», - отметил Марат Хуснуллин, вручая награду губернатору Сергею Ситникову.

(2025)|Фото: adm44.ru

В 2025 году в Костромской области дорожники привели в нормативное состояние около 200 км трасс. Важно отметить, что беспрецедентный объем ремонтов пришелся на внутри-районные объекты, что позволило эффективно использовать средства и значительно повысить качество работ. Основным подрядчиком в регионе является областное дорожное предприятие «Костромаавтодор».

«Костромская область – это огромная территория и много дорог. У нас не очень большой дорожный фонд, и в своё время мы приняли решение, что основная ставка будет делаться на областное государственное предприятие «Костромаавтодор». Мы сохранили его, сконцентрировали дополнительные силы и средства, закупили новую технику. Сегодня силами «Костромаавтодора» мы строим и ремонтируем большую часть дорог региона. Я обращаю внимание, область отмечена за высокую финансовую дисциплину в дорожной деятельности. Это, в том числе, стало возможным благодаря тому, что на дорогах работает государственное предприятие, у которого расходы очень жестко учитываются. При этом при высоком качестве стоимость ремонта и строительства не самая высокая. Это тоже наше региональное достижение. Задачи на будущее – сохранять дороги, содержать их и ремонтировать, строить новые», – прокомментировал Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Стоит напомнить, что Костромскую область регулярно отмечают на федеральном уровне за успехи в сфере дорожного строительства. Так, например, в 2021 году команда региона была отмечена как лидер по контрактации объектов в рамках реализации нацпроекта.

(2025)|Фото: adm44.ru

Всего с  2012 года в регионе приведено в нормативное состояние более 2 тысяч километров дорог, а отремонтировано 90 мостов. Развитие дорожной отрасли в регионе системно развивается, повышая транспортную доступность населённых пунктов и социальных объектов.

«Текущий год во многом знаковый, это время подведения предварительных итогов первого года реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Хочу отметить, что все показатели выполняются, реализуются масштабные проекты. За 10 месяцев в стране построено, реконструировано и отремонтировано порядка 13 000 км дорог, уложено более 174 млн кв. м. асфальта. Хочу поздравить Костромскую область с получением награды. Проводимая руководством региона системная работа дает положительные результаты», — прокомментировал Марат Хуснуллин.

Теги: сергей ситников, марат хуснуллин, дорожная отрасль, ремонт дорог, транспортная неделя


