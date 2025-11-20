В Челябинске стартовала продажа билетов до "Солнечной долины"

С сегодняшнего дня можно купить билеты на мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса "Солнечная долина". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Первый рейс поезда отправится 29 ноября. Из Челябинска до курорта можно доехать всего за 1 час 50 минут.

По информации перевозчика, утром поезд будет отправляться с пригородного вокзала Челябинска в 8:45 и прибывать на курорт к 10:35, а обратный рейс от "Солнечной долины" начнется в 16:20 с прибытием в Челябинск в 18:35.

Перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности. В вагонах есть места для хранения горнолыжного оборудования.



Билеты продаются полными пакетами услуг: в стоимость входит проезд на поезде и автобусе, прокат снаряжения, ски-пасс или карта гостя.