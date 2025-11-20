Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли

В ноябре инфляционные ожидания россиян выросли до 13,3%, в октябре этот показатель составлял 12,6%, это данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу Центрального банка России.

Также выросла до 14,5% оценка наблюдаемой населением инфляции.

Опрос выявил, что инфляционные ожидания у респондентов со сбережениями сейчас растут быстрее, передает "Интерфакс".

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно отмечала, что инфляционные ожидания населения играют важную роль в самой инфляции. И если рост цен сейчас, по данным того же ЦБ, замедлился, то инфляционные ожидания находятся на высоком уровне и снижаться как будто не собираются. В этом выражается неуверенность населения в возможностях властей сдерживать инфляцию и управлять экономикой.