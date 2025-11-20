Глава РПЦ в свой день рождения встретился с президентом России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает сегодня 79-й день рождения. Состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"В день Вашего рождения хочется пожелать Вам здоровья, для того чтобы Вы могли в таком же, прямо скажем, жестком, напряженном режиме продолжать это благородное служение нашей Родине. Спасибо Вам большое. Поздравляю Вас", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 г. в Ленинграде. Отец – священник Михаил Гундяев. Мать – преподаватель немецкого языка в школе, в последние годы – домохозяйка Раиса Гундяева. Старший брат – протоиерей Николай Гундяев.

По окончании восьмого класса средней школы Владимир Гундяев поступил на работу в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где и проработал с 1962-65 год в качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением в средней школе. После окончания средней школы в 1965 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем – в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 г.

14 марта 1976 г. хиротонисан во епископа Выборгского. 2 сентября 1977 г. возведён в сан архиепископа. С 26 декабря 1984 г. — архиепископ Смоленский и Вяземский. С 1986 г. — управляющий приходами в Калининградской области. С 1988 г. — архиепископ Смоленский и Калининградский. 25 февраля 1991 г. возведен в сан митрополита. С 13 ноября 1989 г. по 2009 г. – председатель Отдела внешних церковных сношений (с августа 2000 г. – Отдел внешних церковных связей), постоянный член Священного Синода. С 1 февраля 2009 г. – патриарх Московский и всея Руси.