20 Ноября 2025
Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Парламент Кубани принял решение обратиться к вице-премьеру Правительства РФ Марату Хуснуллину

На состоявшейся 70-й сессии ЗСК кубанские депутаты приняли обращение к заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину о необходимости совершенствования федерального законодательства в сфере градостроительства в части осуществления строительного контроля в субъектах РФ.

Об этой инициативе с информацией выступил глава комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. По его словам, Законодательное Собрание просит Правительство России инициировать соответствующие изменения в Градостроительный кодекс РФ с целью расширения полномочий субъектов по проведению строительного контроля в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств регионального бюджета.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Руководитель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятое парламентариями решение, отметил, что вопрос крайне важен с учетом того, что идет рост населения края. Соответственно, год от года все более актуальным становится и вопрос расширения социальной инфраструктуры, то есть строительства новых больниц, детских садов, школ и спортивных сооружений.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Сейчас, согласно действующему Градкодексу РФ, процесс строительства находится под контролем того, кто непосредственно возводит тот или иной объект. Но зачастую организации, осуществляющие строительный контроль, являются аффилированными с подрядчиком и тем самым не обеспечивают его должный уровень. Если же наделить полномочием по строительному контролю орган исполнительной власти либо подведомственное ему учреждение, то, на наш взгляд, существенно повысились бы безопасность и качество возведения объектов, а процедура организации и проведения всех работ стала бы более прозрачной. Соответственно можно было бы оптимизировать использование бюджетных средств и сам процесс строительства», – считает Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, марат хуснуллин, градостроительство


