На Ямале повысили стоимость патентов для иностранных работников

На Ямале повысили стоимость патентов для иностранных работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного заксобрания.

В 2026 году региональный коэффициент для иностранных граждан составит 5,426. Парламентарии приняли соответствующий закон.

Показатель используется при расчете ежемесячного фиксированного авансового платежа, который обязаны уплачивать иностранцы, работающие по патенту.

Ежемесячный платеж составит 18 506 рублей 10 копеек (на 48,2% выше прошлого года), что приблизит налоговую нагрузку на иностранных работников к той, что несут россияне, особенно в строительной отрасли, где сосредоточено порядка 60% трудящихся по патенту. Это повысит конкурентоспособность ямальцев при трудоустройстве и стимулирует работодателей привлекать местные кадры.