20 Ноября 2025
Экономика Владимирская область
Фото: Кадровый центр «Работа России» Владимирской области

В организованной службой занятости региона ярмарке вакансий поучаствовали более 400 жителей Владимирской области

Мероприятия ярмарки вакансий прошли во всех филиалах Кадрового центра «Работа России» в рамках нацпроекта «Кадры». Они стали частью системной работы, направленной на обеспечение предприятий Владимирской области трудовыми ресурсами и вовлечение в рынок труда граждан, ищущих или желающих сменить работу.

В ноябре ярмарка вакансий собрала самых разных соискателей – от ветеранов СВО до женщин с детьми и молодёжи, начинающей карьеру. Все они смогли лично пообщаться с представителями более 40 компаний региона, состоялось свыше 300 первичных собеседований. При этом почти треть кандидатов получили приглашения на работу, а каждый десятый заполнил анкету и включён в кадровый резерв.

(2025)|Фото: Кадровый центр «Работа России» Владимирской области

«Формат ярмарок позволяет за один день познакомиться с предложениями разных работодателей, пройти предварительный отбор и получить обратную связь. Это значительно экономит время и ускоряет процесс трудоустройства», – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

(2025)|Фото: Кадровый центр «Работа России» Владимирской области

Ежемесячные ярмарки вакансий, организуемые службой занятости, стали постоянной площадкой для диалога работодателей и соискателей. С начала 2025 года в области прошло уже свыше 170 таких мероприятий, в том числе два этапа масштабной Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Узнать о датах проведения декабрьских мероприятий и зарегистрироваться для участия в них можно по телефону контакт-центра: 8 (4922) 77-33-03.

Теги: ярмарка вакансий, работа в россии, трудоустройство, жители владимирской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

