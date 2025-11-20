Жительницу Краснодара оштрафовали за публикацию карты таро в соцсети

Жительницу Краснодара привлекли к ответственности за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Ленинский городской суд назначил ей штраф в размере тысячи рублей. Решение приводится на сайте инстанции.

Женщина выложила пост с картой в соцсети "ВКонтакте". В суде посчитали, что там была представлена символика "Международного движения сатанистов"*.

Ранее эксперты предупредили, что в этом году празднование Хэллоуина для россиян может обернуться штрафами, поскольку атрибутика праздника тесно соседствует с символикой сатанизма*. За публичную демонстрацию сатанинской* символики можно получить и административный арест до 15 суток.

*признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга