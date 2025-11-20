Депутаты ЗСК одобрили в первом чтении сохранение на Кубани смешанной системы организации местного самоуправления

Одним из ключевых пунктов повестки 70-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского края было рассмотрение законопроекта «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Краснодарском крае».

Проект документа подготовлен в связи с принятием в марте этого года ФЗ № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Основные положения федерального документа устанавливают переход субъектов РФ на одноуровневую систему организации местного самоуправления. При этом за регионами зафиксировано право сохранить прежнюю двухуровневую модель самоуправления, с учетом исторических и социально-экономических особенностей территории.

Согласно рассмотренному парламентом Кубани законопроекту, в большинстве территорий края система местного самоуправления останется прежней – двухуровневой. При этом будет продолжена работа органов местной власти в муниципальных и городских округах. Как известно, там действует одноуровневая система организации МСУ, которая нарабатывает практику.

Также на Кубани останется прежней и организация избирательных кампаний – депутаты, как и раньше, будут выбираться только на прямых муниципальных выборах. Законопроект предусматривает возможность поддержки ТОС за счет средств краевого и местного бюджетов.

Документом определена возможность проведение дистанционных заседаний представительных органов местного самоуправления. Это нововведение позволит организовать безотлагательную работу районных депутатов в случае необходимости оперативно решать возникающие задачи.

Подробную информацию о проекте нового закона представил коллегам председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики Андрей Дорошев.

Он напомнил депутатам, что в Краснодарском крае сохраняются городские и муниципальные округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. В части порядка назначения мэра краевой столицы есть изменения: гордума будет выбирать претендента на эту должность из числа кандидатов, предложенных Губернатором. Новый законопроект также определяет случаи назначения Губернатором Краснодарского края временно исполняющих полномочия глав муниципальных образований.

Завершая обсуждение законопроекта, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что депутаты воспользовались своим правом сохранить устоявшуюся и проверенную временем двухуровневую систему организации местного самоуправления без значительных изменений.

Спикер проинформировал депутатов о том, что на следующей неделе запланирована рабочая поездка парламентариев в один из муниципальных округов, где предстоит проанализировать, как на территории формируется новая управленческая модель.

Комментируя принятый в первом чтении законопроект, Юрий Бурлачко отметил: «Для Кубани выстроенная в течение двадцати последних лет вертикаль власти зарекомендовала себя как эффективный инструмент управления. При этом, напомню, еще до принятия в первом чтении 33-го федерального закона, предусматривавшего обязательный для всех регионов страны переход на одноуровневую систему с оптимизацией поселенческого уровня, мы в качестве эксперимента внедрили ее в трех муниципалитетах. Таким образом, сейчас в Краснодарском крае действует смешанная система организации местного самоуправления. Проектом предлагается оставить ее неизменной».