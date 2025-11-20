На Ямале изменили налоговое законодательство

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли изменения в региональное налоговое законодательство, передает корреспондент Накануне.RU.

С 1 января 2026 года пенсионеры и лица предпенсионного возраста будут освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля (мощностью до 150 лошадиных сил). Сегодня под такие условия попадают многодетные семьи, ветераны, инвалиды и участники СВО. Такой подход обеспечит равенство для всех получателей льготы.

До 31 декабря 2028 года продлевается действие льготы по налогу на имущество для предприятий агропромышленного комплекса, которые занимаются переработкой местной сельскохозяйственной продукции.

Это позволит развивать местный агропром и обеспечивать ямальцев качественной продукцией.