В горах Адыгеи пропал турист из Краснодара

В горах Адыгеи ищут пропавшего трое суток назад 42-летнего жителя Краснодара. Василий Усатиков отправился в поход с беременной подругой в начале ноября. 17 ноября они завершили маршрут, и мужчина решил совершить радиальный выход на трехтысячник Тыбги со стороны Турового балагана, передает Shot.

С собой мужчина взял только ледокол, его подруга осталась в базовом лагере. Когда через сутки Усатиков не вернулся, женщина спустилась в поселок и сообщила сотрудникам Кавказского заповедника, что ее спутник не выходит на связь.

Сейчас краснодарца ищут в районе Тыбги, к поискам привлекли вертолет Ка-32, пока следов туриста обнаружить не удалось.