В Прикамье мужчина напал на 83-летнего инвалида и ограбил его

Лысьвенский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края, по иску прокурора в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда

Суд установил, что подсудимый напал на 83-летнего мужчину, являющегося инвалидом первой группы, который в силу заболевания не смог оказать какое-либо сопротивление, и похитил его имущество. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному итоговое наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и сумму причиненного материального ущерба.