Депутаты парламента Кубани приняли в первом чтении законопроект бюджета на трехлетний период

На очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Кубани под председательством Юрия Бурлачко было рассмотрено порядка 40 вопросов. В работе приняли участие руководитель территориального управления минюста РФ Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.

Первым вопросом депутаты рассмотрели внесенный Губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым законопроект о бюджете края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

С докладом по этому вопросу выступал И.О. министра финансов региона Александр Кнышов. Он сообщил, подготовленный к первому чтению законопроект определяет объем доходов на уровне 544,5 млрд рублей, расходов – 547 млрд рублей. Приоритет расходной части бюджета - социальная сфера. Так, на 2026 год предусмотрено 369 млрд рублей, или более 67 % от общего объема расходов.

В бюджете края также заложено повышение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента на 10,1 % и индексация на 4% оплаты труда остальным работникам бюджетной сферы, социальных выплат и стипендий, расходов на обеспечение питанием и медикаментами и на оплату коммунальных услуг.

Сохраняются меры социальной поддержки граждан. С 1 января 2026 г. еще на 5 тысяч рублей увеличивается ежемесячная доплата учителям школ и педагогическим работникам детских садов.

На реализацию 28 государственных программ в 2026 году направляется 507,6 млрд рублей, или 92,8% всех расходов.

В ходе состоявшегося обсуждения лидер фракции коммунистов в ЗСК Павел Соколенко отметил, что бюджет достаточно напряженный и в целом отражает тенденции социально-экономического развития края. Фракция при этом обозначила ряд предложений и воздержалась при голосовании по законопроекту.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Денис Хмелевской выразил поддержку представленному законопроекту, но добавил, что фракция подготовила свои предложения по законопроекту, при этом их большая часть в документе уже учтена.

В поддержку документа высказался и Иван Тутушкин, возглавляющий фракцию ЛДПР, также обозначив пакет предложений.

Озвучивая позицию фракции «Единой России», Иван Артеменко отметил, что параметры краевого бюджета на предстоящий бюджетный цикл в целом оцениваются как реалистичные и обоснованные. Прогнозные значения по собственным доходам определены с учетом динамики основных показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития Краснодарского края. Фракция поддержала документ, но депутаты-единороссы отметили наличие резервов поступлений по отдельным доходным источникам. Речь о них, в частности, шла во время парламентских слушаний, прошедших накануне.

Резюмируя, руководитель краевого парламента сказал: «Большинство парламентских фракций поддержало проект бюджета. Вместе с тем, прозвучавшие сегодня предложения предлагаю детально рассмотреть на заседании профильного комитета Законодательного Собрания с привлечением представителей политических партий, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты, экспертов. При этом все выдвинутые предложения должны быть четко сформулированы и аргументированы».

Юрий Бурлачко дал по итогам обсуждения соответствующее поручение.