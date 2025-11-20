В Московской области ограничили торговлю спиртным в заведениях, вход в которые – через двор

В Московской области сократили до двух часов в день время продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во двор МКД, будет разрешена с 13 до 15.00. В остальное время реализация спиртного будет запрещена. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 г.

"Данная инициатива является продолжением выстроенной нами стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей. Считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это ещё один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума", - цитирует Брынцалова пресс-служба Мосгордумы.