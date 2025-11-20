Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. По данным российских и украинских СМИ, Москва передала Киеву тысячу тел погибших солдат, в Россию же вернулись 30 тел погибших.

Обмен телами состоялся на фоне слухов о новом "плане Трампа" по урегулированию российско-украинского конфликта. Западные СМИ публикуют пункты из этого плана, которые частично совпадают с условиями Москвы. В Кремле заявили, что не ведут обсуждений каких-то новых вариантов урегулирования. В ЕС обеспокоены тем, что в процессе обсуждения плана участвуют только США и Россия, но не Европа и Украина.