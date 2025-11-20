Прокурор потребовал отставки главы Владимира

Антикоррупционная комиссия Совета народных депутатов Владимира согласилась с доводами прокуратуры, требующей отставки главы города Дмитрия Наумова в связи с утратой доверия.

Наумов оказался замешан в коррупционном скандале, в котором сейчас разбирается областная прокуратура.

Надзорное ведомство сообщило, что Наумов в 2024 году представил в администрацию губернатора отчет о доходах, в котором содержались некорректные данные.

"Наумов умышленно в три раза (на сумму более 9 млн руб.) занизил стоимость приобретенного им в 2023 году недвижимого имущества, что позволило ему избежать предусмотренной законом процедуры контроля за расходами", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также Наумову вменяют в вину, что он не уведомил горсовет о конфликте интересов, "возникшем в связи с назначением руководства ряда подведомственных администрации города организаций".

Наумов стал главой областной столицы в 2022 году, победив в конкурсе на эту должность. До этого он много лет занимал административные должности в разных муниципалитетах Владимирской области.