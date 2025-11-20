В нижегородском детсаде истязали воспитанников

Следователям предстоит разобраться с фактами истязания воспитанников детского сада. Речь идёт об одном из детских садов города Павлово.

Его воспитатели якобы "допускали незаконные действия в отношении воспитанников младшей группы". Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание", сообщает управление СКР по Нижегородской области.

РИА Новости уточняет, что ранее местный телеканал "СетиНН" показал сюжет о том, как обращаются с детьми ясельной группы в одном из детсадов в Павлове. Родители подложили диктофон в карман одному из малышей и тайком записали "стиль общения" воспитателей с детьми – с угрозами, обзывательствами, унижениями и шлепками. Шокированные родители передали аудиозапись журналистам.