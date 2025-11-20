В Тюмени стартовал Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России

В Тюмени стартовал Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участие в событии принимают более 100 специалистов в области культуры и искусства, представителей общественных организаций и органов власти из регионов Уральского федерального округа, Удмуртской Республики и Республики Саха.

Мероприятие началось в музейно-ремесленном "ЦЕХе" с открытия выставки "Культурное наследие коренных народов Урала" – на ней участники форума представили изделия декоративно-прикладного искусства от мастеров из своих регионов.

Тюменцы смогут посетить выставку: 20 ноября – с 16.00 до 20.00, 21 ноября – с 11.00 до 20.00, 22 ноября – с 11.00 до 19.00.

Гостей форума приветствовал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

"Форум призван укрепить межкультурный диалог и сотрудничество регионов, а также побудить интерес жителей к искусству коренных народов Севера, населяющих эти регионы", - отметил он.

Официальное приветствие участникам также направил генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович.

"Убежден, культурный форум коренных народов России получит дальнейшее развитие как одна из эффективных площадок по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотов нашей многонациональной державы, развитию и реализации потенциала каждого человека", - говорится в тексте приветствия.

В ближайшие дни участников форума ждут мастер-классы, а также практическая конференция по вопросам сохранения и развития культурных традиций коренных малочисленных народов.