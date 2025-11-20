В Раде не исключили создания временного правительства

На Украине может возникнуть временное правительство, которое подпишет мирное соглашение, считает депутат Анна Скороход.

По ее мнению, Зеленскому для самосохранения необходимо уволить главу своего офиса Андрея Ермака. А далее будут условия для мирного переговорного процесса, временное правительство на несколько месяцев, которое подготовит территорию к выборам и подпишет мирное соглашение, сказала она. Никаких аргументов в пользу такого сценария она не привела. В том числе в нем непонятно, что будет с Зеленским и как он уйдет.

Скороход считает, что возглавить временное правительство может бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который ради этого приедет из Лондона. Его хотят видеть главой временного переходного правительства некоторые "западные партнеры" Украины.

На фоне громкого коррупционного скандала в окружении Зеленского многие на Украине призывают правительство уйти в отставку.